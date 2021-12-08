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中西太平洋藍鰭鮪魚捕撈量配額 明年調高15%
日本農林水產省水產廳7日表示，中西太平洋漁業委員會（WCPFC）年會與會各國已達成最終協議，把2022年中西太平洋30公斤以上藍鰭金槍魚（又稱太平洋黑鮪）的捕撈量配額調高15%。
日本時事通信社8日報導，這是現行的捕撈管制措施自2015年實施以來，各國首次同意上調配額；日本明年的配額將比今年增加732噸至5,614噸，可望提高日本國內的鮪魚供應量，並壓低價格。
日本過去三年要求調高捕撈量配額均遭駁回，主因美國反對；美方先前表示，鮪魚的數量仍然偏低。由於黑鮪魚的數量回升，美方的立場軟化，各國同意明年調高配額15%。
日本也要求調高體型較小（不到30公斤）的藍鰭金槍魚捕撈配額，但各國擔心未來數量下滑，拒絕調高配額。
水產廳官員Miwako Takase是日本的首席談判代表，她表示：「漁民已做出重大犧牲，致力管理漁業資源。鮪魚數量復甦，已獲得委員會成員國認可。委員會設定2024年讓鮪魚數量恢復到一定水準的目標，也有望實現。」
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