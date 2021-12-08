蘋果2016年曾與大陸祕密協議 路透：恐為此付出代價

外媒7日披露，蘋果公司執行長庫克2016年與中國大陸官員簽署祕密協議，承諾分五年投資中國大陸2,750億美元，換得北京放鬆施壓。對此，路透評論指出，庫克為做大陸生意，除此之外或許別無選擇，但蘋果可能為此付出更大代價。

路透熱點評論專欄作家史溫尼（Pete Sweeney）撰文指出，強制技術移轉是美中貿易糾紛一大爭執點，但許多企業主管認為、也接受這是在大陸做生意不得不付出的代價。

史溫尼說，2016年庫克與大陸官員簽祕密協議時，大陸官員正把矛頭對準這個iPhone製造商，以致那年蘋果在大陸銷售額陡降17%。若持續遭到打壓，可能傷害蘋果的供應鏈與全球獲利能力。蘋果在這種情況下設法藉簽署協議緩和壓力，不難理解。

至於這筆錢給蘋果帶來多少利益，除緩和北京施壓外，不得而知。披露此消息的The Information網站報導，這筆協議包含對大陸共乘服務滴滴出行投資10億美元，而這筆投資並不順利。部分資金更可能以捐贈形式，流向大陸國營企業和地方政府。蘋果過去五年的大中華地區營收總計2,490億美元，還低於承諾投資大陸的金額。

自2016年以來，蘋果在大陸智慧手機的市占率大致持平，即使因白宮制裁大陸手機巨人華為而坐收漁利，對股東隱瞞這筆協議不報，將使庫克現在更難自圓其說。地緣政治緊張關係升高，也預告會在美國國內激起更大的反彈。不過，至少蘋果爭取到了一些時間，只是「獲得了多少？花多大代價？」仍是懸而未決的問題。