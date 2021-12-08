美商務部長：520億美元晶片資金法案或推遲到2022年

集微網消息，據路透社報導，美國商務部長Gina Raimondo表示，國會批準520億美元擴大美國半導體製造業的法案可能推遲到2022年。



Raimondo仍在推動美國國會通過該項法案，以解決目前的晶片供應危機，這場危機已導致汽車産量下降，並影響到其他行業。她說，資深議員致力於解決這個問題。

Raimondo在與歐盟委員會執行副主席Margrethe Vestager擧行的聯郃新聞發佈會上對記者表示：「如果不能完成，我們將在1月1日再次行動。」

商界領袖對國會能否在他們休假前就晶片資金問題達成協議越來越悲觀。參議院6月份通過了一項法案，授予半體製造520億美元，並授權1900億美元加強美國的技術和研究。