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桑默斯、岡雷克示警 美國可能經濟衰退

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國前財政部長、哈佛大學教授的桑默斯（Lawrence Summers）。 路透
美國前財政部長、哈佛大學教授的桑默斯（Lawrence Summers）。 路透

美國前財政部長桑默斯周二（7日）說，美國通膨現已根深柢固，聯準會（Fed）很難在不導致經濟衰退的情況下遏制物價上漲。他警告美國經濟未來24個月有30%至40%的機會出現衰退。有「新債券天王」稱號的岡雷克針對Fed加速縮減資產購買，也表示金融市場面臨險惡風浪。

現為哈佛大學教授的桑默斯（Lawrence Summers）在華爾街日報舉辦的執行長高峰會上表示，所謂的「軟著陸」，是指貨幣政策更為緊縮但又不嚴重抑制經濟成長，實際上很難做到。他預測未來24個月，美國經濟能夠軟著陸的機會只有20%到25%。

桑默斯說，度過目前這段通膨之後，美國經濟回到疫情前那種長期停滯的可能性高於50%。他也提到，美國現在面臨他一生中見過的最嚴重的勞動力短缺問題。工會現在要把通膨補償納入勞動契約之中。然而財政部長葉倫卻一再說，她沒有看到薪資與物價螺旋式上升的跡象。岡雷克（Jeffert Gundlach）周二在自家一檔基金的網路廣播中評論Fed準備急縮購與升息的政策走向。他說，Fed主席鮑爾認為美國經濟很強，但其實這是先前刺激措施人為撐起來的狀況，真正在基底的支持力道還是弱的，不足以允許這個時間點就升息。

岡雷克警告，疫情期間舉債水準大幅上升，若將借貸成本升高，將為經濟成長帶來逆風。目前兩年期債券殖利率約在0.69%，他預期短期利率一旦升至超過1%，就會有麻煩。

美國 Fed

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