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美元升、澳幣強彈 Omicron疑慮緩解帶動風險胃納上揚

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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美元兌其他主要貨幣周二（7日）升值，但風險貨幣表現同樣強勁，其中澳幣領漲，因對市場緩解對Omicron變種病毒的擔憂，且中國大陸降準為市場釋出資金。

美元指數7日小幅上揚0.04%，至96.36。

日圓兌美元貶值0.11%，報113.60日圓。

美元兌歐元升值0.16%，報1.1267美元。

全球股市和油價上漲，促使交易員拋售避險貨幣和債券，因本周稍早南非報告稱該國的Omicron病例只顯示出輕微症狀，令市場信心大增。

中國人民銀行周一宣布，12月15日將調降金融機構存款準備金率0.5個百分點，這也 是中國年內第二次降準，釋放出1.2兆元人民幣（1,880億美元）長期流動資金，這也提振了市場的風險胃納。

被視為風險胃納動態指標的澳幣創下逾三年來的最佳單日表現，此前澳洲央行表示，相信Omicron變種病毒的出現不會阻礙經濟復甦。

澳幣從上周觸及的13個月低點反彈至近一周高點，升值0.92%，至0.7114美元。

主要加密貨幣在周末崩盤後持續反彈。比特幣上漲約2%，至50,917.73美元。

Omicron 變種病毒 中國人民銀行

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