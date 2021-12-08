日月光ADR飆漲近6% 台積電、聯電也隨費半猛漲
台股ADR周二（7日）隨美股大盤勁揚，台積電ADR大漲超過2%，收盤價較台北交易股票溢價率為11.87%。日月光大漲近6%，聯電漲幅也超過4%。
道瓊工業指數大漲492.4點，漲幅1.4%，收報35,719.43點，標普500指數上揚95.08點，漲幅達2.07%，收在4,685.75點，那斯達克指數勁揚461.76點，或3.03%，終場報15,686.92點。
費城半導體指數大漲4.97%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 8.10 +5.88%
中華電 CHT 40.82 -0.12%
台積電 TSM 122.32 +2.67%
聯電 UMC 12.54 +4.15%
資料來源：彭博資訊
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