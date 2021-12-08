中芯國際前獨董楊光磊 加盟Intel
集微網消息 據台灣媒體報導，前台積電研發處長、上月剛辭去中芯國際獨立董事的楊光磊將赴Intel任技術顧問。這條消息已經得到楊光磊本人和Intel的證實。
不過業界認爲，即使楊光磊加盟Intel，也難讓Intel在晶圓代工領域超越台積電，因爲楊光磊服務台積電期間負責點一八、點一三微米與六十五納米先進製程研發，多屬成熟製程，且已經退休多年。同時，美國也缺乏工程師團隊相配合。
Intel回應，楊光磊加入Intel公司，人才流動在各個業界實爲常態，公司歡迎各界好手加入這個國際化的大家庭。
之前，楊光磊於2019年7月份加入中芯國際，獲委任爲公司第三類獨立非執行董事及薪酬委員會成員，獲得50000美元的年度現金酬金，其中包括擔任獨立非執行董事的45000美元及擔任薪酬委員會成員的5000美元。
此外楊光磊還會獲得可供認購187,500普通股的期權和187,500受限制股份。
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