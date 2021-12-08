Imagination加入RISC-V陣營並推出四款開源CPU架構産品

集微網消息，12月6日，Imagination Technologies宣佈推出Catapult系列RISC-V中央處理器（CPU）産品系列，這些全面創新設計的CPU産品旨在滿足下一代異構計算的需求。

RISC-V是一種正在改變處理器設計的開源CPU架構，而Imagination基於RISC-V的CatapultCPU可根據性能、效率或兩者間平衡等各種應用場景進行配置，使其適用於更廣泛的市場。

在過去的20年中，Imagination一直在提供先進的半導體知識産權（IP）解決方案，基於這些經驗開發的全新CPU産品得到了快速擴展的、基於開放標準的RISC-V生態系統的支持，該生態系統通過提供更多可選的解決方案，不斷推動嵌入式CPU行業的發展。Imagination的加入將爲迅速擴大的RISC-V生態系統帶來更大的産品和解決方案的選擇範圍，並特別針對異構計算系統進行了優化。現在，客戶對基於開源RISC-V ISA的解決方案有了更廣泛的選擇，避免了衹能從專有架構解決方案中進行選擇。

Catapult系列有四款不同的CPU産品，分別是：動態微控制器、實時嵌入式CPU、高性能應用處理器CPU、和支持汽車功能安全的CPU。

該系列的第一款CPU産品是微控制器，Imagination的客戶已經將其應用於其系統級芯片（SoC）中的高性能汽車圖形處理器（GPU）上並已經出貨；實時嵌入式CPU現已上市；高性能應用處理器CPU和汽車CPU也將於2022年開始陸續上市。

據了解，Imagination是一家總部位於英國的公司，致力於打造半導體和軟件知識産權（IP），使客戶在競爭激烈的全球技術市場中獲得足夠優勢。Imagination的圖形處理器（GPU）、中央處理器（CPU）和人工智能（AI）技術可以實現出衆的PPA（功耗、性能和面積）指標、快速的上市時間和更低的總體擁有成本（TCO）。基於Imagination IP的産品被全球數十億人用於他們的手機、汽車、住宅和工作場所。