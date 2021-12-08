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提供1200公里續航 鋁離子電池就要來了

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集微網消息 亞洲電池研發公司Saturnose宣佈，將公開發佈其增強型鋁離子（EnhancedAlteredAluminumIon，簡稱EaI）電池，並計劃在2022年實現鋁離子電池商業化，慢慢取代性價比不高的鋰離子電池。該公司表示，一組15kW的鋁離子固態電池重量爲565kg，能爲電動汽車提供1200公里的續航，且支持20000次循環充放電，在汽車上能獲得長達15年的穩定壽命。EaI項目一開始由沙特阿拉伯的達納風險基金提供資金支持，近五年來一直處於低調的開發狀態。Saturnose計劃在2022年將該項目投産，屆時它將成爲世界上第一款商用鋁離子固態電池。

據悉，鋁離子電池技術在生命周期方面比鋰電池長得多，能夠經歷2000次充電和放電循環，且性能沒有明顯下降；另外，新電池非常安全，起火的可能性非常低，在使用壽命結束後也比鋰電池更容易回收。

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