挖孔屏的iPhone SE 3將至 價格創蘋果歷史新低

集微網消息 據國外消息人士透露，蘋果將在2022年發佈iPhone SE第三代手機，發佈時間可能在上半年甚至一季度。

iPhone SE 3的價格將創蘋果史低，也就是比上一代iPhone SE 2的399美元還要便宜。

最新渲染圖顯示，iPhone SE 3可能會採用挖孔屏的外形語言，這在蘋果歷史上還是首次。挖孔屏顯然無法支持Face ID功能，取而代之的是側面指紋，實際上，iPad Air 4、iPad mini 6等已經上馬類似功能，做市場鋪墊了。

配置方面，iPhone SE 3採用A15當然是衆望所歸，但受限於成本，不排除沿用A14的可能性，同時基帶也是iPhone 12同款的驍龍X55。

最近有分析機構研報稱，蘋果將iPhone 2022上半年的出貨目標提高了30%，顯然iPhone SE 3將是主要推動力之一。