全球電子商務 未來5年估增47％

最新研究報告顯示，新冠肺炎疫情加速全球電子商務市場蓬勃發展。未來五年，全球電子商務平均增速預計將達到47%；亞洲市場增速高於全球水平，達到51%，其次是歐洲市場（42%）和北美市場（35%）。特別是在中國市場，電子商務的增長更是領先於亞洲其他地區，預計到2025年其銷售額將增長到近2萬億美元。

中新社報導，聯邦快遞7日發布「電子商務大趨勢概覽」白皮書指出，全球電子商務領域最為顯著的數字化趨勢涵蓋智慧城市和智能家居、互聯消費者、體驗式營銷及重塑消費體驗，這些趨勢使得線上和線下的邊界日趨模糊，購物場景已不再單一。在中國、北美和歐洲等具備強大數字化基礎設施和先進技術解決方案的市場，消費者通過雲貨架等領先技術提升購物體驗，藉助虛擬現實技術體驗酒店，或者通過直播購物消費。隨著5G技術的迅速普及，還可利用近場通信、人工智能、機器人等新興技術提供高度數字化和個性化的服務。

此外，亞太、中東和非洲地區將在未來數年成為電商增長的前沿市場。隨著可支配收入增加、互聯網滲透率提高和跨境電子商務市場的興起，這些地區在電子商務領域的發展潛能巨大。物流是電子商務生態系統的支柱，高效便捷的遞送服務是實現一鍵輕鬆購物的基礎。同時，消費者渴望通過互聯、沉浸式、可共享、可參與的數字服務實現優質生活。

電子商務良好的市場前景也為物流企業創造巨大的發展機遇。2021年到2028年間，預計全球電子商務物流市場的年增長率將最高達到約6.6%，到2028年電子商務物流市場規模將達到約1188.47億美元。