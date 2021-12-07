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對企業用戶出招 微軟Office每月訂閱價格將調漲20%

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
CNBC報導，微軟已通知企業客戶，若不改選擇年度訂閱方案，將面臨Office產品漲價20%的狀況，預計明年7月生效。路透社
CNBC報導，微軟已通知企業客戶，若不改選擇年度訂閱方案，將面臨Office產品漲價20%的狀況，預計明年7月生效。路透社

美國微軟公司將旗下Office產品的每月訂閱價格調漲20%，凸顯該公司正利用在生產力軟體市場的霸主地位，迫使企業客戶改選擇年度訂閱方案或付更多錢。

CNBC報導，微軟已通知企業客戶，若不改選擇年度訂閱方案，將面臨Office產品漲價20%的情況，新價格預定明年7月生效。目前微軟尚未宣布具體價格變動。

此舉是微軟「Office全新商務體驗服務」的一環，微軟預定明年推出這項服務，明年3月起新客戶須透過新服務購買軟體，7月起舊客戶也適用此服務。

對微軟來說，讓客戶簽下更長期的訂閱合約，有助提升營收的能見度，並減少客戶流失的擔憂；客戶忠誠度是訂閱業務的一大關鍵。

這是繼微軟8月調漲Microsoft 365套裝軟體的定價後，再度調漲產品價格，預料將對小企業造成較大衝擊，原因是小公司正試圖保留現金，以因應新冠肺炎疫情帶來的挑戰，大公司則傾向選擇折扣較多的年度訂閱方案。

微軟調高Office產品訂閱價格，已掀起反彈聲浪，一些企業在美國網路論壇Reddit上發文反對，也有人在請願網站Change.org上發起請願，要求微軟取消漲價，目前共1,400多人簽署。

漲價 新冠肺炎 微軟 Office

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