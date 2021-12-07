三星預計AP、RF晶片短缺 明年持續影響手機供應
集微網消息，三星電子認爲，到2022年下半年以前，包括應用處理器（AP）和RF晶片在內的短缺，將繼續影響其智慧手機業務的運營。
據TheElec報導，消息人士稱，三星移動的首席執行官TM Roh在今年11月初與30多個主要智慧手機零部件供應商的高層會議上討論了這個問題。
該消息人士稱，此次會議是爲了討論他們2022年的商業計劃。在當天的會議上，三星電子以明年全球經濟和産業動向爲基礎，對三星電子的智慧手機事業戰略進行了評價。
晶片短缺是此次會議的主要議題之一。今年，三星電子的智慧手機生産受到了AP短缺的影響。由於短缺，該公司無法按照計劃生産足夠多的智慧手機。
三星移動業務部門認爲，這種情況將持續到2022年，其中AP和RF晶片的供應緊張將持續到明年下半年。因此，確保晶片穩定供應是實現今年事業目標的關鍵。同時該部門預測，代工企業今年很可能會像今年一樣提高服務價格。爲了將這種趨勢的影響降到最低，將提前與代工廠簽訂確保生産能力的年度合同。此外，事業部也將儲備最多4周的晶片庫存，而不是像現在這樣儲備2周。
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