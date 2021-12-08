曾11次創業都失敗 29歲男成功打造市值百億網路服飾品牌

英國健身服飾品牌Gymshark 29歲創辦人佛朗西斯（Ben Francis）本月初宣布將在倫敦攝政街開第1家實體店面，並已簽下10年租約。

佛朗西斯起先跟奶奶學習使用縫紉機的技巧，並跟親友募款創業資金，從自家臥室開啟Gymshark網路生意，事業蒸蒸日上，預估市值高達10億英鎊（約合新台幣368億元）。

佛朗西斯表示，他看到一張攝政街漂亮照片後，就決定按照自己的「直覺」在這裡開店。他在影片向粉絲說：「我為這個長期計畫感到非常自豪。」他並透露，自己是實體店的粉絲，一直很想擁有一個實體店面。

佛朗西斯提到Gymshark成功前曾經營7個網站和4個應用程序都宣告失敗，但因為過往的失敗，才能達到今日的成就。