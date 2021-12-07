快訊

獨／警察「聖經」大修訂 避免性侵被害人遭二次傷害最有感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路透社：三星電子將合併移動和消費電子部門

集微網 / 集微網

據路透社報道，12月7日，三星電子表示，公司將合併移動和消費電子部門，並專注於發展邏輯晶片業務。

圖源：路透社

在副董事長李在鎔(Jay Y. Lee)於8月因受賄罪獲假釋後，這一重大舉措是這家全球最大的存儲晶片和智能手機製造商變革的最新跡象。

三星視覺顯示業務負責人韓鍾熙(Han Jong-hee)被提升爲副董事長兼聯席CEO，他將領導由移動和消費電子産品合併的新部門，竝繼續主導視覺顯示業務。

雖然韓宗熙在三星的視覺顯示業務中步步高升，但他沒有移動業務經驗。

此外，三星電機 CEO慶桂顯（Kyung Kye-hyun） 被任命爲三星電子聯席CEO，將領導晶片和零部件部門。

報導稱，三星集團目前正專注於半導體、人工智能、機器人和生物製藥等領域，並計劃未來三年內在這些領域投資240萬億韓元（約合2060億美元）。

其中，集團旗艦三星電子的目標是通過向包括代工廠在內的邏輯晶片業務投資約1500億美元，到2030年超越台積電成爲晶片製造領域的第一。

上月底，經過幾個月深思熟慮，三星選擇了德克薩斯州泰勒作爲計劃中投資170億美元的美國晶片廠所在地。而這恰逢李在鎔五年來首次到美國出差。

美國

延伸閱讀

影／庫薩斯28分助勝 中信特攻二連敗

T1聯盟／開幕戰3456名球迷加持 海神1分險勝台啤英熊

韓媒稱三星已選定泰勒市建美國第二工廠 5nm有望2024年量産

台積市值居「亞洲之冠」遠甩三星？網友揭殘酷現實狠打臉

相關新聞

疫情讓貧富更懸殊！2750位超級富豪掌控全球3.5%財富

最新研究報告指出，超級富豪在新冠疫情期間掌握的全球財富占比飆升至創紀錄水位。

現有疫苗擋得住Omicron？變種病毒恐衝擊經濟和股市？4大關鍵一次看懂

新冠肺炎（COVID-19）新型變種病毒「Omicron」，陸續於多國現蹤，導致全球人心惶惶，金融市場隨之震盪。

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

特斯拉執行長馬斯克在過去幾周賣掉他在該公司的龐大持股，但他持有的特斯拉股票比其開始大舉拋售時還多了564,000股。

對企業用戶出招 微軟Office每月訂閱價格將調漲20%

美國微軟公司將旗下Office產品的每月訂閱價格調漲20%，凸顯該公司正利用在生產力軟體市場的霸主地位，迫使企業客戶改選...

Toyota不完美了 宣告「樂意使用有刮痕或瑕疵零件」

路透報導，全球最大汽車製造商豐田汽車（Toyota ）7日表示，只要不影響安全性，樂意使用有刮痕或瑕疵的零件，以削減成本...

赴美設半導體廠有影？SK集團：正著手研究

SK集團會長崔泰源表示，目前沒有在美國設立半導體廠的計畫，但正在研究這類投資的先決條件。言下之意似乎是不排除赴美設廠的可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。