路透社：三星電子將合併移動和消費電子部門

據路透社報道，12月7日，三星電子表示，公司將合併移動和消費電子部門，並專注於發展邏輯晶片業務。

圖源：路透社

在副董事長李在鎔(Jay Y. Lee)於8月因受賄罪獲假釋後，這一重大舉措是這家全球最大的存儲晶片和智能手機製造商變革的最新跡象。

三星視覺顯示業務負責人韓鍾熙(Han Jong-hee)被提升爲副董事長兼聯席CEO，他將領導由移動和消費電子産品合併的新部門，竝繼續主導視覺顯示業務。

雖然韓宗熙在三星的視覺顯示業務中步步高升，但他沒有移動業務經驗。

此外，三星電機 CEO慶桂顯（Kyung Kye-hyun） 被任命爲三星電子聯席CEO，將領導晶片和零部件部門。

報導稱，三星集團目前正專注於半導體、人工智能、機器人和生物製藥等領域，並計劃未來三年內在這些領域投資240萬億韓元（約合2060億美元）。

其中，集團旗艦三星電子的目標是通過向包括代工廠在內的邏輯晶片業務投資約1500億美元，到2030年超越台積電成爲晶片製造領域的第一。

上月底，經過幾個月深思熟慮，三星選擇了德克薩斯州泰勒作爲計劃中投資170億美元的美國晶片廠所在地。而這恰逢李在鎔五年來首次到美國出差。