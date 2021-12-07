韓媒：韓國半導體産業仍然過度依賴日本

圖源：businesskorea



集微網消息，韓國國際經濟政策研究所（Korea Institute for International Economic Policy）在其最近的報告中指出，對於高度依賴日本的韓國工業産品，需要進行更徹底的供應鏈風險管理，並且需要在源技術開發和供應鏈多樣化方面做出更長期的努力。

據businesskorea報導，去年，韓國的半導體出口縂額爲954.6億美元，其中中國大陸佔43.2%，其次是中國香港（18.3%）、越南（9.6%）、美國（7.9%）和中國台灣（7.1%）。

總半導體出口額中內存晶片佔了62%，爲592億美元，中國大陸和中國香港的佔比分別爲50.3%和21%。

該研究所表示：「韓國半導體公司在中國大陸生産産品，並向中國大陸和在華跨國公司提供産品。但隨著美國在半導體行業對中國大陸施加壓力，這種商業模式可能會受到越來越大的影響。」

據了解，去年韓國半導體進口額爲570.3億美元，來自中國大陸、中國台灣、日本、美國和新加坡的進口額分別佔進口總額的31.2%、20.4%、13.6%、11%和6.5%。系統晶片進口額佔總進口量的39.1%，其次是存儲器晶片（31.7%）、半導體設備（13.5%）和設備組件（5.3%）。

來自日本的半導體設備進口額爲30.2億美元，其次是來自美國（16.9億美元）和新加坡（15.3億美元）。從日本進口的半導體材料佔總進口量的38.5%，其次是中國大陸（20.5%）、美國（11.3%）、中國台灣（8.3%）和越南（4.1%）。

與此同時，韓國在某些項目上表現出對日本的高度依賴，例如氟聚醯亞胺（93.8%）、光刻膠（86.5%）和矽片（56.6%）。此外，韓國從日本公司進口的氟化氫約佔74%。該研究所警告稱，高度依賴可能會導致嚴重的風險。

另外，該研究所指出，美國與同盟國加強合作，試圖在半導體領域孤立中國大陸，日本和中國台灣也在擴大合作。如果合作進一步深化，韓國半導體企業也有可能陷入危機。

「日本很有可能繼續監視韓國的半導體産業，美國、日本、中國台灣的半導體同盟將成爲挑戰。除了供應鏈管理和技術開發之外，還需要更多的外交努力。」該研究所補充說道。