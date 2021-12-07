美國FTC阻輝達併安謀 理由：損及網路、自駕車晶片市場

美國聯邦貿易委員會（FTC）周一（6日）表示，如果輝達（Nvidia）買下安謀（Arm），將會傷害到自駕車晶片與新型網路晶片這些新生市場的競爭。

FTC上周宣布，對輝達併購安謀案提起訴訟，阻擋合併進行。FTC接著在周一提出他們的訴訟文件，主張輝達這項800億美元收購計畫，將傷害數百家靠著安謀授權的晶片公司的競爭力。因為一旦安謀成了輝達旗下公司，其他晶片公司將會猶豫，擔心繼續與安謀密切合作會不會讓輝達取得他們的產品計畫。

路透指出，自從宣布要買下安謀後，輝達一直強調，它可以使安謀更能與英特爾（Intel）所有的「x86」架構競爭，「x86」架構現在個人電腦與資料中心有著獨霸地位。安謀的主力市場是在智慧手機的中央處理器。

輝達說，英特爾的「x86」架構在資料中心伺服器的市占高達97.4%，輝達將會投資安謀，讓安謀在資料中心市場上更能成為另外的選擇。

不過FTC周一的提告文件顯然焦點放在新萌芽的市場，沒有特別理會英特爾和「x86」架構。

輝達拒絕評論FTC周一提出的主張，繼續重申公司致力向大家展現輝達併安謀這宗交易，將對產業有利且增進競爭。