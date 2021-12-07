馬斯克：時間均分給特斯拉、SpaceX 看好中國大陸經濟

Elon Musk said that "chief executive officer" is "made-up title" and sidestepped questions about his future at Tesla, speaking during an interview at the #WSJCEOCouncil summit https://t.co/5f01MZST5q pic.twitter.com/el4Hv4anca — WSJ Politics (@WSJPolitics) December 7, 2021

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克周一（6日）參加華爾街日報舉辦的執行長高峰會，會中他表示自己的每周工作七天，每天工作的時數「有點瘋狂」，基本上時間平均分給特斯拉和他的太空公司SpaceX，就看哪裡更需要他。

他很看好中國大陸的經濟發展前景，認為有一天中國大陸的經濟規模將達到美國的兩倍到三倍。他表示，自認特斯拉與中國大陸的關係良好。

馬斯克提到工作負擔相當重，但迴避了他未來在特斯拉的角色的問題，只說如果能有多一點自由時間當然很好。他1月時曾經表示，預期自己還會親自管理特斯拉幾年時間，不過沒有人會永遠擔任執行長。

馬斯克重申，特斯拉的皮卡車Cybertruck預期可在2023年量產。