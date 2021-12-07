10歲女童賣玩具月賺超過500萬 事業有成計劃15歲退休

現今有許多年輕人創業成功，但澳洲一名年僅10歲的女童皮絲（Pixie Curtis），不僅月賺超過500萬台幣、事業有成，她的母親還說，只要女兒願意，15歲就可以退休！

根據英國《每日電訊報》等媒體報導，皮絲的母親蘿克西（Roxy Jacenko）幫她創立並管理Pixie's Fidgets玩具公司，皮絲則負責行銷等工作，公司一個月賺超過20萬美元（約554萬元台幣）。其實在皮絲還是嬰兒時，蘿克西就以女兒的名字創立髮飾品牌Pixie's Bows，推出各種款式的蝴蝶結、髮帶等飾品。

皮絲的母親蘿克西負責創立並管理Pixie's Fidgets玩具公司，女兒則負責行銷等工作。圖擷自 roxyjacenko

蘿克西是當地的知名公關，皮絲的創業則是受到母親的啟發。蘿克西表示，自己在14歲時還在麥當勞打工，但女兒年紀小就具備了創業精神，稱讚她有著身為企業家的潛力。而皮絲計劃在15歲退休，蘿克西則說，只要女兒願意就沒問題。

在今年8月，蘿克西為了獎勵皮絲，送了一輛價值27萬美元（約748萬元台幣）的賓士車給她。而皮絲則計劃在今年聖誕節，要送蘿克西新衣服、帶她去髮廊弄頭髮來回報媽媽，並計劃跟一家人到斐濟渡假。