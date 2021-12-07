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三星高層人事洗牌 消費電子與行動通訊事業群合併

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
三星集團宣布，合併行動通訊部門與消費電子部門合併。 歐新社
三星集團宣布，合併行動通訊部門與消費電子部門合併。 歐新社

三星電子今（7）日發出新聞稿，宣布2017年來最大高層人事異動。原先領導集團三大事業部門的三位共同執行長都將卸任。三星同時也將三大事業部門中的消費電子與行動通訊這兩個部門合併。

消息公布後，三星電子早盤股價由0.9%的跌幅收斂至平盤，今年以來上漲6%。

三星說，韓宗熙（Jong-hee Han）升任副主席兼執行長，領導新合併的消費電子與行動通訊事業群。半導體事業部門的執行長則是由慶桂顯（Kyehyun Kyung）出任。

三星表示，新的高層管理人員將領導公司下個發展階段的成長，強化公司競爭力

三星集團原有三大事業群，由三位共同執行長管理，分別是：金奇南負責半導體事業，金玄石掌管消費電子，高東真帶領行動通訊部門。這次他們都被換下。

半導體 競爭力

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