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石油龍頭CEO警告 太快捨棄化石燃料將引爆社會動盪

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）執行長納瑟（Amin Nasser）。路透
沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）執行長納瑟（Amin Nasser）。路透

全球最大石油生產商沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）執行長呼籲，全球領袖未來幾年應繼續投資化石燃料，否則將面臨通膨和社會動盪激增的風險，這會迫使他們放棄減少碳排放的目標。

為期四天的世界石油會議6日在德州休士頓登場，從埃克森美孚、Aramco到油田服務商Halliburton等原油產業巨擘的高層主管出席，他們表示，儘管全世界正轉向乾淨能源，但目前仍有必要生產原油和天然氣。

Aramco執行長納瑟（Amin Nasser）表示，當前人們有種假設是，世界幾乎能在一夕之間轉型採用乾淨燃料，但這是「嚴重錯誤的」，「我了解，公開承認石油和天然氣將在過渡期和之後發揮重要作用，這對某些人來說是很困難的」。

納瑟表示 :「然而，承認這一現實會比因應能源匱乏、通膨猖狂和社會動盪來得簡單得多，因為當價格變得無法忍受時，各國的淨零碳排承諾就會開始瓦解。」

當前，投資人和社會給化石燃料業者的壓力愈來愈大，要求轉型為更環保的營運。國際能源署（IEA）今年稍早表示，若世界要在2050年前達到淨零碳排目標，能源業者必須停止所有新的石油和天然氣探勘計畫。

納瑟說：「由於對未來能源有高度不切實際的情節和假設，世界正面臨愈來愈混亂的能源轉型。」

隨著全球經濟從新冠疫情帶來的衝擊中復甦，燃料價格大幅上漲，已讓各國政府忙著在去碳承諾與壓低加油站成本的行動間取得平衡。

全世界今年對化石燃料的需求已大幅回升，天然氣需求已回到疫情前水準，石油則接近2019年的需求水準。然而此時正值全球大型油氣業者，尤其是在歐洲的業者正限制油氣探勘和生產，試圖轉向再生能源發展，而政府則敦促降低碳排以因應全球氣溫上升的情況。

化石 疫情 通膨

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