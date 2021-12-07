Omicron症狀輕微消息提振油價 經濟成長之憂卻打擊金屬
國際石油價格上漲，有報導說Omicron變種病毒的初期病例相當溫和，緩解對防疫封鎖的疑慮，但基本金屬賣壓仍然沉重，黃金價格也下跌。以下是整理自彭博的商品行情：
石油與股市聯袂上漲
西德州中級原油（WTI）周一上漲4.9%至69.49美元。Omicron疫情中心南非的初步數據顯示，住院率並未出現激增。
近幾周全球市場動盪，因為這種變種病毒的出現引發對重啟防疫封鎖、經濟反彈受挫的疑慮。
白宮醫療顧問佛奇周日也表示，新變種病毒起來並不是特別嚴重，但他也提醒現在下結論還為時過早。
與此同時，沙烏地阿拉伯上調了1月對亞洲和美國客戶的油價；就在幾天前，OPEC+決定提高1月的原油產量。
美國周末表示，恢復伊朗核協議的可能性正在下降。對談判結果相當悲觀，澆熄對伊朗石油迅速重返市場的預期心理。
1月交割WTI期貨上漲3.23美元，結算價報每桶69.49美元； 2月交割布蘭特原油期貨上漲3.20美元，至每桶73.08美元。
多數基本金屬與黃金走低
倫敦金屬交易所(LME)鋁期貨領跌，當地時間17:51，鋁結算價跌1.3%至2,588美元，為11月16日以來最低。銅上漲0.9%至每噸9,505美元，鋅接近持平，其它LME主要金屬均下跌。
中國央行宣布降準0.5個百分點，不過 ING銀行高級大宗商品策略師Wenyu Yao認為，此次降準有助於緩解房地
產行業的流動性危機，但不太可能提振正在放緩的經濟。對全球經濟成長前景的擔憂加劇，導致金屬市場情緒謹慎。高盛下修美國今明兩年經濟成長預測。
銅價逆勢上漲，因投資者權衡南美供應風險的影響。秘魯最大的銅礦之一計畫停止生產，因為當地社區組織架設路障，導致進出物流運輸受阻。
黃金小幅走低，投資人評估Omicron及聯準會偏鷹的影響。紐約時間13:29，現貨黃金下跌0.3%至每英兩1,778.65美元。 白銀下跌，白金和鈀金上漲。
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