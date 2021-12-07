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豐田選址北卡羅萊納州 在美蓋首座車用電池廠

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
豐田汽車公司宣布，要把投資12.9億美元的電動車電池廠蓋在美國北卡羅萊納州。美聯社
豐田汽車公司宣布，要把投資12.9億美元的電動車電池廠蓋在美國北卡羅萊納州。美聯社

豐田汽車公司周一宣布，選址北卡羅萊納州在美國興建第一座車用電池廠，每年為最多120萬輛電動車（EV）供應電池組。

日經亞洲評論報導，位於北卡Greensboro-Randolph的工廠預定2025年啟動營運，初期有4條生產線，能替80萬輛電動車提供足夠的鋰離子電池電池，產能稍後會再增加。

豐田在北卡的電池廠與其在田納西州、肯塔基州的汽車組裝廠，以及在西維吉尼亞州的零件製造工廠相距不遠。

豐田今年10月宣布要投資12.9億美元在美國蓋首座電動車電池工廠。該公司的北美部門將擁有新事業90%的股權，剩下10%的股權由豐田通商持有。

根據美國媒體報導，北卡羅萊納州以及豐田電池廠所在城市總共提供4億美元補助以吸引此項投資。

豐田 電動車

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