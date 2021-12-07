特斯拉連跌四天一度陷入熊市 太陽能板缺陷遭SEC調查

特斯拉股價6日收復盤中多數失土，但連續四天下跌，為7月來最長跌勢，盤中還一度遁入空頭走勢。最新的利空消息是，美國證管會（SEC）對特斯拉未能適時警告股東和大眾有關太陽能板產品有起火之虞展開調查。

特斯拉6日收盤小跌0.59%，報每股1,009.01美元，盤中一度重挫6.4%至950.5美元，不但跌破千元大關，也比11月4日觸及的紀錄高點1,229.91美元下跌23％，代表陷入技術性空頭走勢。

不過，隨著尾盤跌幅收斂，以6日收盤價計算，特斯拉股價四天來跌幅累計為12%，自紀錄高點算來則下跌18%。

特斯拉的公司市值在盤中也短暫跌破1兆美元，為10月25日來首見，收盤時市值已回升至1.01兆美元。

路透周一援引美國證管會一封信件報導 ，證管會已針對舉報人宣稱特斯拉太陽能板有缺陷一事，對特斯拉展開調查。另據紐約時報報導，特斯拉工程師質疑該公司自動駕駛系統的安全性 ，這也正是美國國家公路交通安全管理局調查的事項。

Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）表示：「太陽能事業對特斯拉一直是一場災難，華爾街繼續對該事業領域感到沮喪」。他說，在整體市場見到高估值股票動盪之際，上述情況增添投資人的焦慮。

特斯拉股價從12月1日來就表現疲弱，此時正值市場擔憂Omicron變種病毒，以及聯準會主席鮑爾言論轉鷹影響市場。這些因素尤其衝擊科技股和所謂的動能股。

特斯拉股價的另一大利空因素，還包括執行長馬斯克持續售股，他近來總共已賣出總值逾100億美元的股票，拖累投資人信心。

由於馬斯克距離完成出售10%持股的目標還有一段距離，特斯拉股價在未來幾周可能還會持續動盪。