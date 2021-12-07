台積電ADR微跌0.2% 隨費半走弱
台積電ADR周一微跌0.2%收在119.14美元，較台北交易股票溢價10.1%。
費城半導體指數則受超微和輝達（Nvidia）拖累，小跌0.1%。
美國股市周一收高，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇表示，Omicron變種病毒症狀輕微，令投資人大為振奮。
道瓊工業指數大漲646.95點，漲幅1.9%，至35,227.03點。標普500指數漲1.2%，至4,591.67點。那斯達克綜合指數上漲0.9%，至15,225.15點。
超微跌3.4%。輝達跌2.1%，已自11月底創下的收盤高峰回落10%。
台灣加權股價指數昨天收跌8.93點，收在17,688.21點，台積電跌1.3%收在600.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 106.04 -1.54 106.00 0.04
中華電 CHT 113.31 +0.29 114.00 -0.61
台積電 TSM 660.61 -0.16 600.00 10.10
聯電 UMC 66.76 -0.33 67.30 -0.80
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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