道瓊大漲646點率美股全面收高 對Omicron疑慮緩解

美國股市周一收高，景氣循環股和旅遊概念股勁揚，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇表示，Omicron變種病毒症狀輕微，令投資人大為振奮。

道瓊工業指數大漲646.95點，漲幅1.9%，至35,227.03點。標普500指數漲1.2%，至4,591.67點。那斯達克綜合指數上漲0.9%，至15,225.15點。

對經濟敏感的道瓊運輸指數上漲2.3%，表現優於大盤，而小盤股羅素2000指數則攀升2%。

Omicron變種病毒在世界各地拉響警報，並導致實施一些新的限制措施，不過，佛奇的談話讓投資人鬆一口氣。他對美國有線電視新聞網(CNN)說：「到目前為止，情況看起來還不是很嚴重。不過，他確實表示還需要更多的研究。」

Baker Avenue Asset Management首席投資策略師King Lip指出，大陸央行下調銀行存款準備金率的消息也帶來提振，這可能會提振在中國銷售產品的海外企業以及中國大陸經濟。阿里巴巴ADR飆漲，引領在美上市大陸科技股反彈。該公司宣布管理層重組，且北京的決策者加大對經濟的支持力度。 阿里巴巴的ADR上漲10.4%，為2017年6月以來最大漲幅。該公司宣布，從4月1日起，徐宏將接替武衛出任財務長。那斯達克金龍中國指數上漲3%，止步六連跌。

標普500指數周一收盤水準比投資人開始對Omicron變種做出反應之前的價位仍低2.3%。

高盛周六將美國2022年的經濟成長預期下調至3.8%，理由是Omicron的出現帶來了風險和不確定性。投資人此前也在為企業獲利可能受到的衝擊作準備，尤其是零售商、餐廳和旅遊企業。

工業股中漲幅最大的三個個股都是航空公司，其中美國聯合航空公司大漲8.3%，標普航空股指數上漲5.5%。

旅遊類股也強勁反彈，包括挪威郵輪公司勁升9.5%。民宿租賃業者Airbnb收高8.5%。跌幅較大的個股，包括新冠疫苗生產商莫德納急挫13.5%，輝瑞跌5%，因為投資者預計針對Omicron的疫苗開發可能需要數月時間。

輝達（Nvidia）下跌2%。投資人擔心監管機構對其收購英國晶片公司ARM交易的審查結果。特斯拉跌0.6%，監管機構啟動了對這家電動汽車公司的調查，盤中一度下跌6.4％至950.50美元，比11月4日觸及的歷史新高1,229.91美元下跌了23％。

衡量股市波動率的VIX指數周一下跌約3點，至27點。上周標普500指數跌破9月20日低點時，VIX未能在第一時間衝上高位。