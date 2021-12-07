高通馬德嘉：持續推動中國5G毫米波産業成熟和生態發展

集微網12月6日報導，在日前舉行的2021驍龍技術峰會上，高通發佈了全新一代驍龍8移動平台，該平台集成了驍龍X65 5G調製解調器及射頻系統支持5G連接，可以賦能智能手機以及其它豐富類型的5G産品。

會議舉行期間，高通技術公司高級副總裁兼5G、移動寬帶和基礎設施業務總經理馬德嘉（Durga Malladi）與中國媒體進行了在線交流，就高通在5G業務的最新進展，驍龍X65 5G調製解調器及射頻系統等方面的問題分享了觀點和看法。

據馬德嘉介紹，驍龍X65是完整的調製解調器到天線的解決方案，包括從調製解調器、射頻收發器到完整射頻前端的全集成系統，能夠支持出色的連接性能、能效和特性。驍龍X65支持覆蓋Sub-6GHz和毫米波頻段的廣泛頻譜聚合，並通過全新水平的性能支持5G穩步擴展到智能手機以外的廣泛終端中。

馬德嘉表示，驍龍X65 5G調製解調器及射頻系統是一款非常成熟的解決方案，能夠支持豐富類型的5G終端，包括智能手機，以及固定無線接入（FWA）、路由器、工業物聯網等移動寬帶應用。以FWA爲例，此前發佈的第2代高通5G FWA平台採用了驍龍X65和毫米波天線模組，支持增程高功率5G Sub-6GHz和毫米波連接、全球首個5G Sub-6GHz 8路接收並支持高通動態天線調諧技術，使其成爲一款非常完整的FWA解決方案。

「驍龍X65不僅能夠支持高達10Gps的極高速率，還支持超低時延和超高可靠連接，而後者對於工業物聯網應用和企業5G專網而言至關重要。」馬德嘉說。

X65是目前最爲強大的調製解調器，可以支持下行10Gbps、上行3.5Gbps的5G傳輸速率，那麽這是如何實現的呢？

馬德嘉表示，從産品側來說，驍龍X65能夠支持Sub-6GHz頻段的300MHz帶寬（3個載波），以及毫米波頻段高達1000MHz的帶寬。

一般而言，只使用Sub-6GHz的300MHz帶寬（3個載波），驍龍X65支持的速率能夠達到6Gbps至7.5Gbps之間。具體而言，每家電信運營商的具體配置也會對速率有影響。只使用毫米波頻段的800MHz帶寬，驍龍X65能夠支持高達7Gbps以上的傳輸速率。

基於毫米波頻段的800MHz帶寬加上Sub-6GHz頻段的100MHz帶寬，驍龍X65能夠實現10Gbps的傳輸速率。而達到3.5Gbps的5G上行速率，是基於毫米波頻段的400MHz帶寬和Sub-6GHz頻段的10MHz帶寬。

自高通自推出第1代5G調製解調器起就已經支持毫米波，但業界其它晶片廠商目前還沒實現5G毫米波在手機上的商用，高通如何看待這一現狀？5G毫米波目前的發展是否達到了高通的預期？

馬德嘉介紹，目前高通已經推出了四代驍龍5G調製解調器及射頻系統，從第1代的驍龍X50，到之後的驍龍X55、驍龍X60再到驍龍X65，每一代解決方案都支持5G毫米波。自2019年起，美國市場已經推出了支持5G毫米波的終端，目前5G毫米波在美國市場的普及程度已經相對比較高了。

除美國外，目前日本也已經部署了5G毫米波網絡，並推出了支持5G毫米波連接的智能終端。此外，全球其它國家和地區也開始部署5G毫米波，韓國和澳大利亞也已經完成了5G毫米波頻譜拍賣，在歐洲毫米波頻譜拍賣已經展開。與此同時，圍繞5G毫米波技術，高通在持續保持與中國生態系統密切合作的同時，也在密切關注著毫米波在中國的發展。對高通而言，會持續推動中國的5G毫米波産業成熟和生態發展。

目前支持Wi-Fi 6/6E和5G連接的5G CPE，相比4G CPE或低層級的5G CPE價格高不少，CPE普及的門檻在於價格，高通如何從晶片側推動5G固定無線接入的迅速普及？

馬德嘉表示，高通面向智能手機市場的産品分爲旗艦、高端、中端以及入門級等多個層級。相似地，高通的固定無線接入産品也遵從了類似的層級策略。例如，今年2月高通發佈驍龍X65 5G調製解調器及射頻系統的同時也推出了驍龍X62，這兩款産品爲不同層級的市場而打造，這也是高通擴大市場槼模及影響力的有效方法之一。驍龍X65最高可實現10Gbps的傳輸速率，但是對於有些客戶來說，1Gbps的速度就足以滿足需求了。與此同時，高通正在持續和衆多OEM廠商合作夥伴密切合作，打造出優秀的産品以滿足各個層級市場的需求。

此次驍龍峰會上，高通宣佈對X65實現升級，這一過程如何實現？

馬德嘉表示，關於驍龍X65可升級架構的升級方式。一般而言，高通發佈新産品的時候，比如說發佈驍龍X65的時候，新品會採用多項新特性。在推出這些新特性的時候，有些地區的網絡部署情況暫時不需要用到這些特性，而有些地區的網絡發展相對超前能夠充分發揮這些特性的優勢。

在新功能和新特性推出的時候，可以用OTA方式對搭載驍龍X65的多品類終端進行軟件升級，這些終端包括智能手機、固定無線接入終端、計算終端和工業物聯網設備等。高通會和終端廠商、運營商合作，評估在哪個時間點升級用戶終端比較好。相對於智能手機，工業物聯網設備、路由器等終端的換機周期相對較長，有些甚至長達兩年以上。驍龍X65的可升級架構能夠更好地幫助此類終端持續獲取新特性。