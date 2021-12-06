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比特幣大跌逾4% Omicron變種病毒疑慮猶存
比特幣6日盤中大跌逾4%，繼上周遭血洗後進一步下探，主要是Omicron變種病毒的疑慮猶存，使市場的資金持續轉出風險較高的資產，再加上流動性較少，加劇賣壓。
根據彭博資訊的報價，比特幣6日盤中大跌4.04%，至47,243美元，隨後跌幅收斂。這個全球最大加密貨幣的行情已跌回10月初附近的價位。
加密幣券商Enigma Securities研究部門主管Joseph Edwards表示：「比特幣在上周末的流動性清淡，所以比往常略更容易受到（利空）影響。（現在）許多（脫售）需求都來自未在周末交易的機構投資人。」
上周末比特幣下跌時，許多比特幣投資人的投資部位因為保證金問題而遭交易所平倉，引發龐大賣壓。根據Coinglass，加密貨幣交易所4日共結清超過20億美元的多頭部位。
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