今天開盤前 五件國際事不可不知

美股三大指數上周五（3日）全面收低，科技股跌勢最深，且波動加劇。投資人持續關注新冠肺炎變種病毒的最新疫情、並考量聯準會（Fed）可能加速縮減購債步調之餘，美股預料還會震盪。以下是今天開盤前，最值得關注的五件外電要聞：

美國科技股重摔

上周投資人消化聯準會主席鮑爾的鷹派談話，Omicron變種病毒也為全球經濟重啟帶來不確定性，美國11月非農就業報告不如預期，也加劇市場震盪。經濟學家和分析師認為，就業數據不至改變貨幣政策走向，聯準會仍會加速減碼。鮑爾上周表示，聯準會可能討論加速原訂明年6月完成的縮減購債計畫，如此一來升息日程也將提前。

那斯達克綜合指數上周五下跌1.9%，一周跌了2.6%，在三大指數中表現最差，追蹤科技巨頭的紐約證交所FANG+指數，已自11月4日的高點回落逼近10%的修正門檻。道瓊指數周五跌59點，周線跌0.9%，連續四周下跌，標普500周五跌0.8%，一周跌1.2%。

台積電ADR上周五跌近2%，較台北交易股票溢價縮減為8.8%，但周線上漲1.9%。費城半導體指數周五跌0.2%，一周上漲1.3%。

隨標普500尾盤急墜，有美股恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）激漲接近35，是1月來最高水準。在周五以前，標普500已連續五日波動1%以上，是2020年10月以來最久的紀錄。

Axonic 資本公司主任賽奇尼說：「賣壓比我想像更重。市場信心有所轉變，已從12年來不變的逢低買進，轉為逢高賣出，正因為少了聯準會護駕。」

比特幣重摔 市場避險情緒高漲

全球交易規模最大的加密貨幣比特幣上周六盤中最深重挫逾20%，5萬美元大關因而失守，其他加密幣也同步走低。通膨持續上揚，迫使各國央行採取行動緊縮貨幣政策，對推升一系列資產價格的流動性構成威脅。

新冠病毒變異株Omicron來勢洶洶，引發市場的避險情緒，市場擔憂這將對全球經濟重啟產生影響。

比特幣周六早盤一度狂瀉21.17%，或跌11,358.9美元，報42,296美元，約在下午2時跌幅收斂至11%，報47,600美元，仍未回到5萬美元關卡之上。

三年首見 油價連六周下跌

國際油價兩大指標上周周線都收黑，成為2018年以來首見連續六周下跌。擔憂新變種病毒Omicron衝擊需求，以及石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）決定維持增產計畫，為油價帶來壓力。

紐約西德州原油上周五下跌0.4%，收報每桶66.26美元；布蘭特原油上漲0.3%，報每桶69.88美元。一周下來西德州跌2.8%，布蘭特跌2.4%，跌幅已比前一周大為收斂，但都是連六周收黑。

美國目前已經至少在六個州發現Omicron確診病例。上周二到周五短短四天時間，南非的感染人數增加三倍，投資人關切需求可能再被打亂。OPEC+ 2日又決定明年1月還是要按計劃每日增產40萬桶。

沙國照樣調高明年元月銷往亞洲的官訂油價

沙烏地阿拉伯周日宣布，提高明年元月銷售給亞洲及美國客戶的官訂售油價格（OSP），顯示儘管Omicron新變異病毒株來勢洶洶，沙國仍看好這兩大主要市場的原油需求。

沙烏地阿拉伯國營石油公司（Saudi Aramco）宣布，明年元月銷往亞洲及美國市場的阿拉伯輕原油OSP，每桶將提高0.6美元，亦即比杜拜／阿曼市場基準油價每桶溢價3.3美元。漲價金額比市場預估的每桶0.7美元略低。

Omicron病毒擴散 46國淪陷

新冠肺炎的Omicron變種病毒株已攻陷全球至少46國，美國與歐洲的感染病例都增加，有爆發社區感染之虞，澳洲和南韓更出現社區感染病例。國際貨幣基金（IMF）警告，這種傳染力甚強的變種病毒可能衝擊經濟信心，準備調降其全球成長率預測。

世界衛生組織（WHO）3日表示，38個國家或地區都已經出現Omicron變異株的感染病例，多於1日公告的23個，但在周末期間，尚比亞、智利、羅馬尼亞及塞內加爾等國都通報出現首例Omicron病例，使淪陷的國家超過40個。

根據紐約時報與其他外電的統計，截至5日，全球已有46個國家或地區發現Omicron病毒的感染患者，南非、英國、美國、加拿大等地也已出現可能是當地社區感染的未出國病患。澳洲已通報首起社區感染病例，美國傳染病專家佛奇指出，美國可能已出現社區感染。

多國都加強防疫限制，英國宣布7日起搭機入境的旅客，須持48小時内的新冠篩檢陰性證明，每日電訊報報導，英國準備在耶誕節前，開始配發美國默沙東（MSD）研發的新冠口服抗病毒藥Molnupiravir，目標是在民眾確診新冠肺炎之後的48小時內，能拿到這款藥物開始口服，建立對抗Omicron病毒的戰線。