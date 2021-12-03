馬斯克再賣特斯拉套現10億美元 朝10%售股承諾邁進一步

最新申報文件顯示，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克再度出脫特斯拉股票，套現10.1億美元，距離他實踐出售10%特斯拉持股目標更邁進一步。特斯拉2日跌0.95%，收報1,085美元。

到11月24日為止，馬斯克已出脫920萬股特斯拉股票，已超過出售10%持股目標的一半，套現約99億美元；若加上最新的這筆交易，套現總額至少達110億美元。這筆錢的一部分將用來繳稅。

根據馬斯克先前交給證管會（SEC）的申報文件，他上月23日賣出93萬4,091股特斯拉股票。馬斯克先前以每口合約6.24美元的價格，行使215萬股特斯拉的股票選擇權。文件顯示，他賣出這些持股，純粹是履行與行使股票選擇權相關的申報人納稅義務。

全球首富馬斯克6日在推特發起網路投票活動，詢問粉絲他是否該出售10%特斯拉股票，並表示將遵守粉絲的投票結果，要達到賣出10%持股的目標，馬斯克須出售約1,700萬股，約占公司在外流通股的1.7%。