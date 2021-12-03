若禁華為將致鉅額損失 加拿大多家電信公司欲向政府索賠

集微網消息，據環球新聞（Global News）獲悉，加拿大電信公司在華為設備上花費7億多美元，而出於國家安全的原因，加拿大政府推遲了禁止華為的決定。

2018年，華為在加拿大的無線網絡設備銷售額約為3億美元，2019年略高於2018年，華為在2020年向加拿大電信公司出售了價值約1億美元的設備。禁止華為的決定預計將在幾周後作出，但環球新聞證實，如果最終不得不更換華為設備，多家電信公司已與聯邦政府接洽，要求賠償。

而且，華為設備在加拿大電信網絡中的重要地位意味著，即使加拿大「禁止」華為參與5G建設，該公司也可能在未來數年內進入加拿大網絡。

華為加拿大公司事務副總裁Alykhan Velshi表示：「雖然加拿大運營商已經宣佈了未來網絡建設的不同5G合作夥伴，但目前的現實是，華為設備仍然存在於加拿大大多數主要城市和加拿大許多偏遠地區的現有網絡中。」

「我們的重點仍將是為那些在現有網絡中擁有我們設備的客戶提供服務。」

自2018年以來，加拿大政府一直在評估華為參與5G網絡的可能性。包括美國、英國和澳大利亞在內的五眼聯盟已經禁止或嚴格限制華為在各自國家的存在。

完全禁止華為設備可能意味著Bell、Telus和SaskTel等電信公司的巨大成本，一名未被授權公開發言的政府消息人士周三告訴《環球新聞》，多家電信公司已經與政府接洽，討論如果決定禁止華為的「賠償」問題。

該消息人士稱，政府方面已告訴這些公司，鑒於尚未就加拿大的5G建設做出決定，儘管進行了三年多的研究，對話還為時過早。加拿大總理杜魯多表示，他的政府將繼續「聽從我們的專家、情報和安全分析人士的建議」。

《環球新聞》通過信息獲取法獲得的文件顯示，加拿大一些團體一直在努力了解華為對加拿大的影響，以及華為5G接入的相關政策，其中包括軍事情報人員。多年來，加拿大情報官員在提到對國家利益搆成安全威脇的國家時，一直避免指名道姓。但有跡象表明，默認的保密姿態正開始改變。