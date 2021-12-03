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台積電主要客戶Marvell財報財測均佳 盤後股價狂漲17%

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
邁威爾科技（Marvell）業績報喜，股價走高。（網路圖片／擷自Marvell官網）
邁威爾科技（Marvell）業績報喜，股價走高。（網路圖片／擷自Marvell官網）

台積電主要客戶邁威爾科技（Marvell）財報與財測均優於市場預期，這家基礎架構用晶片製造商周四（2日）盤後股價應聲大漲。

Marvell第3季非通用會計準則（Non-GAAP）淨利3.64億美元，或每股盈餘0.43美元，營收年增61%至歷史最高的12.1億美元。市場預期每股盈餘0.38美元，營收11.5億美元。

公司估計第4季Non-GAAP每股盈餘可在0.45到0.51美元之間，營收13.2億美元，亦優於分析師預期的每股盈餘0.42美元、營收12.1億美元。

Marvell股價周四收盤時微漲0.1%，報71.03美元；今年以來已漲49%，盤後又再上攻17%至82.85美元。

執行長Matthew Murphy說，對於供給方面的改進，公司感到滿意，不過雖然有把供應量趕上來，但積壓的待完成訂單還是很多。

Murphy表示，公司五大事業部門的營收都成長，其中資料中心部門營收年增109%，表現亮麗，此部門占Marvell總體營收的41%。他說，5G將帶動第4季業績，資料中心可望有百分點兩位數的成長。

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