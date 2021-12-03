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等不及Cybertruck？特斯拉先推出這款5萬元電動車

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
Tesla推出兒童專用的四輪傳動電動越野車Cyberquad，定價1,900美元（約新台幣52,755元），已可在特斯拉官網預購，預計二到四周內開始交車。特斯拉官網
Tesla推出兒童專用的四輪傳動電動越野車Cyberquad，定價1,900美元（約新台幣52,755元），已可在特斯拉官網預購，預計二到四周內開始交車。特斯拉官網

電動車廠特斯拉（Tesla）悄悄推出兒童專用的四輪傳動電動越野車「Cyberquad」，定價1,900美元（約新台幣52,755元），已可在特斯拉官網預購，預計二到四周內開始交車。

特斯拉2019年發表電動皮卡車Cybertruck，和另一款標準尺寸的電動越野車Cyberquad。前這款Cyberquad專供8歲以上兒童使用，尺寸比先前發表的版本「縮水」。這款車目前只在美國上市，特斯拉不保證能趕在耶誕購物季前送達。

Cyberquad車身以鋼架構成，搭配車用坐墊和可調整的懸吊系統及後煞車盤，甚至配備LED燈條，展現賽博龐克（cyberpunk）的美學。這款車最高時速達16公里，電池續航力長達240公里。

Cyberquad可設定三種時速，分別是時速5公里和16公里，以及倒退時速5公里。特斯拉表示，Cyberquad充飽電需要5小時，強調電池續航力可能受駕駛體重、越野地形以及時速設定影響。

特斯拉 越野

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