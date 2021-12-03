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Omicron再感染風險是先前毒株的3倍！專家籲快打第3劑

台積電ADR漲0.9% 較台北股票交易溢價9.7%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

台積電ADR周四（2日）漲0.89%，收報121.7美元，較台北交易股票溢價縮小至9.73%，費半指數與前一日持平。

美股三大指數周四齊揚，收復近幾個交易日的跌幅，投資人正逢低買進，並消化最新Omicron變種病毒造成的影響。

道瓊工業指數大漲617.75點，收在34,639.79點，漲幅1.82%；標普500指數上揚64.06點，收報4,577.1點，漲幅1.42%；那斯達克指數漲127.27點，或0.83%，收在15,381.32點。

台灣加權股價指數昨天漲138.89點，收報17,724.88點，台積電漲15元收報615元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 105.22 0.66 105 0.21

中華電 CHT 113.62 1.04 114 -0.33

台積電 TSM 674.85 0.89 615 9.73

聯電 UMC 67.37 -0.65 66.7 1.01

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 美股

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