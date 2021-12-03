國際油價轉而反彈 OPEC+增產計畫留調整空間 金價下跌

國際原油價格周四反轉上揚，OPEC+按計畫增產，但預留在疫情大幅改變市場需求的情況下快速調整產量計畫的空間。黃金價格周四跌至一個月以來最低，反映美債殖利率反彈，市場繼續評估變種病毒Omicron對經濟復甦的威脅。鋁價下跌，因馬來西亞倉庫庫存激增，倫敦金屬交易所追蹤的鋁庫存總量躍升18%。

油價攀升

西德州中級原油（WTI）終場上漲1.4%，盤中走勢震盪，早盤一度暴跌4.8%。

OPEC+表示，目前仍在會期之中，如有必要，可以臨時調整產量政策。OPEC稍早同意在1月按計畫向全球市場每天增加40萬桶原油。

增產消息公布後紐約原油一度重挫至每桶62.43美元，後來隨著市場注意到OPEC+留下的這道「後門」，油價才收復失地。

自10月底以來，油價已下跌逾20%，受白宮領導的各國協調釋放戰略儲油以及最近的Omicron變種病毒的影響。

紐約商業交易所1月交割WTI原油期貨上漲93美分，結算價報每桶66.50美元；布蘭特原油2月交割原油期貨上漲80美分，至每桶69.67美元。

黃金下跌

紐約時間15:48，現貨黃金下跌0.8%至每英兩1,768.02美元；紐約商品交易所(Comex)2月交割黃金期貨下跌1.2%，結算價報1,762.70美元。

美國上周首次申請失業救濟人數增量小於預期，周五市場將迎來非農就業報告，預料11月非農就業增加54.6萬。 道明證券策略師Bart Melek等人在報告中說，在聯準會（Fed）主席鮑爾釋放更鷹派的信號後，「黃金沒有足夠多能催化出買盤的支撐因素，」不過，「如果價格突破每英兩1,790美元，趨勢追隨者仍可能有驚喜」。

鮑爾罕見於政策會議召開兩周前釋放明確的潛在政策信號後，多位官員公開支持加速減碼，並談到升息前景。

現貨白銀上漲0.3%，鉑金和鈀金也上漲。

鋁價下跌

馬來西亞巴生港的鋁庫存增幅令交易員感到意外，因為市場本以為供應吃緊。

顧問公司Harbor Aluminium認為，交易員事實上很難評估實際鋁供應，因為超過90%的鋁存放在交易所監管倉庫之外。

倫敦市場鋁價一度下跌2.6%至每噸2,594.50美元，LME追蹤的庫存增加100,900噸，至677,225噸。鋁價下跌2.4%，結算價報每噸2,600美元。銅價上漲0.6%，收報每噸9,496美元。鉛、鋅和錫下跌，鎳持平。