OPEC+決定明年1月繼續增產 國際油價應聲重挫逾2%
石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）2日部長會議決定維持現行增產計畫，明年元月的日產量將繼續增加40萬桶，不因最近油價大幅回檔、及Omicron新變異病毒株出現可能壓抑需求，就改變增產計畫。國際油價2日盤中大跌近3%。
國際油價2日開高走低。布蘭特原油明年2月期貨一度上漲2.7%，但因為OPEC+決定增產而大幅逆轉，最新行情為每桶下跌1.73美元（跌幅2.5%），報67.14美元；西德州元月期貨每桶下跌1.85美元（跌幅2.7%），報63.72美元。
與會代表指出，OPEC+雖同意繼續增產，但也同意暫不正式宣布休會；一旦市場有變，各國部長將立即重新召開會議，以調整產量。
儘管最近油價已經進入空頭市場，但沙烏地阿拉伯仍面對美國及其他主要原油消費國的強大壓力，要求OPEC+繼續增產，以紓緩各國的通膨壓力。沙國如果忽視美國的要求，可能使美、沙關係益發緊張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言