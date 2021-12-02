OPEC+決定明年1月繼續增產 國際油價應聲重挫逾2%

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）2日部長會議決定維持現行增產計畫，明年元月的日產量將繼續增加40萬桶，不因最近油價大幅回檔、及Omicron新變異病毒株出現可能壓抑需求，就改變增產計畫。國際油價2日盤中大跌近3%。

國際油價2日開高走低。布蘭特原油明年2月期貨一度上漲2.7%，但因為OPEC+決定增產而大幅逆轉，最新行情為每桶下跌1.73美元（跌幅2.5%），報67.14美元；西德州元月期貨每桶下跌1.85美元（跌幅2.7%），報63.72美元。

與會代表指出，OPEC+雖同意繼續增產，但也同意暫不正式宣布休會；一旦市場有變，各國部長將立即重新召開會議，以調整產量。

儘管最近油價已經進入空頭市場，但沙烏地阿拉伯仍面對美國及其他主要原油消費國的強大壓力，要求OPEC+繼續增產，以紓緩各國的通膨壓力。沙國如果忽視美國的要求，可能使美、沙關係益發緊張。