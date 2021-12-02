搶攻元宇宙商機 韓國產官挾5G基礎出擊

中央社 / 首爾2日專電
韓國科學技術情報通信部在位於首爾市三成洞的COEX展覽館設置METAVERSE體驗館，開放民眾體驗元宇宙服務。中央社
韓國科學技術情報通信部在位於首爾市三成洞的COEX展覽館設置METAVERSE體驗館，開放民眾體驗元宇宙服務。中央社

元宇宙議題正夯，許多投資人、廠商對它將帶來的商機懷抱期待，韓國政府更將它正式列入今年剛公布的數位新政要點，給予企業大力支援，孕育不少相關技術應用蓄勢待發。

元宇宙議題近來熱度驟升，但對許多人來說，元宇宙的實現仍難以想像，現在走進位於首爾市三成洞COEX展覽館的METAVERSE體驗館，就能搶先一窺元宇宙風貌。

在空無一人的客廳中，傳來親切的男聲問候，只要戴上頭戴式裝置，就能看到西裝筆挺的AR助理手舞足蹈地說明、提供使用者所需服務；睡醒發現再5分鐘就上課了也沒關係，只要一鍵登入，無論你是學生還是老師，都能立刻出現在虛擬空間的課堂上，與其他師生互動。

這些不僅是業者規劃出的藍圖，而是已經實際推出的元宇宙應用。

由韓國業者開發的轉播技術也將登上國際賽場，業者4DREPLAY與世界跆拳道聯盟（WT）、韓國跆拳道協會（KTA）合作，明年初將最新技術應用於實際比賽中，觀看現場轉播的觀眾不僅能360度選擇觀看角度，還能自行回放，並利用AI技術實時分析選手動作失誤、得分等。

元宇宙的主要概念是一個集體、互動式的虛擬空間，為縮短虛擬空間與現實的距離，網路傳遞的反應速度成為一大關鍵。2019年4月，韓國領先全球實現5G網路商用化，成為韓國政府躋身數位大國目標的一大里程碑，也是進攻元宇宙市場的一大利器。

不過，他們很快就發現，即使實現5G商用化，受限於5G網路覆蓋率、相關應用裝置並不普及的狀況下，實際能徹底應用5G網路優勢來提供的服務並不多。

韓國政府在2019至2020年投入20多億韓元（約新台幣5200萬元）發展5G相關內容，接下來要做的，是進一步打開韓國民眾對元宇宙等相關應用的認識與需求。

目前正在COEX展出的體驗館就是讓民眾認識元宇宙的第一步，為此，韓國科學技術情報通信部特別將伺服器直接搬到COEX，提供民眾最貼近未來應用的體驗。

設於COEX地下一樓的無人便利商店也成為體驗的一環，戴上頭戴式裝置，依循眼鏡中出現的箭頭標示，可輕鬆找到目的地，還能看到沿途所有商家情報；無人商店中有的不僅是自行結帳功能，還具備安全感知技術，以及實因應各種需求，提供使用者更安心消費環境。

在韓國今年7月公布的數位新政2.0計畫中，已將當前議題最熱的元宇宙列入包括大數據、人工智慧、區塊鏈等尖端科技的重點發展項目，未來的應用將遍及生活大小事。

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