土耳其貨幣瀕崩潰 央行：再降息

土耳其央行連續降息、美國收緊購回債券計畫，造成里拉兌美元匯率已下降40%！土耳其總統埃爾多安稱，降低利率可推動出口促發展，解決通膨問題。但幣值下降已造成進口貨物、企業貸款的成本上升，而企業將成本轉嫁到民眾身上，導致物價飛漲，當地10月時的物價已飛漲約20%。

美國升息毀里拉

土耳其里拉今年兌美元的匯率已下降40%，面臨貨幣幣值崩潰的邊緣。《路透社》報導，美聯儲主席鮑威爾於11月30日表示，因應通貨膨脹勢頭不減，將考慮逐步取消購回債券的計畫，且不排除升息。而這對土耳其來說可不是好消息，里拉兌美元匯率已觸及新的歷史低點，美國聯儲此舉將使里拉幣值一落千丈。

《半島電視台》報導，埃爾多安則認為，降低利率可已推動出口、促進經濟發展。但現實狀況可能跟總統所想像的大相逕庭，貨幣貶值導致高度依賴進口商品的企業面臨更高的成本，而隨著企業將成本轉嫁給消費者，土耳其家庭面臨物價飛漲的狀況，當地10月時的物價已飛漲約20%。此外，隨著貨幣貶值，民眾儲蓄與收入也相應縮水。

都是降息的錯

《金融時報》報導，土耳其央行近期的一系列的降息舉措，恐怕是里拉幣值危在旦夕的推手之一。土耳其央行於11月18日將利率下調了1%，而這已經是9月以來第三次降息。而令人意想不到的是，央行並不排除12月再度調降利息。

當中央銀行降低利率時，資金的借貸成本通常會降低，導致市面上流通的貨幣增加，相對其他貨幣的匯率就隨之下降。低幣值通常會帶來軟性的通膨，並有利於國家出口，促進國家經濟增長。但新冠疫情下，世界出現供應鏈瓶頸與原物料短缺等問題，進口原物料的價格飛漲連帶影響民生物價。而土耳其境內以美元計算債務的企業也將因為里拉兌美元貶值，面臨更高的還款債務。

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