快訊

直播／第四場「珍愛藻礁」公投發表會 學者、環團分析利弊

Omicron最新報告破百例！羅一鈞：一夕之間已豬羊變色

土耳其貨幣瀕崩潰 央行：再降息

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

土耳其央行連續降息、美國收緊購回債券計畫，造成里拉兌美元匯率已下降40%！土耳其總統埃爾多安稱，降低利率可推動出口促發展，解決通膨問題。但幣值下降已造成進口貨物、企業貸款的成本上升，而企業將成本轉嫁到民眾身上，導致物價飛漲，當地10月時的物價已飛漲約20%。

美國升息毀里拉

土耳其里拉今年兌美元的匯率已下降40%，面臨貨幣幣值崩潰的邊緣。《路透社》報導，美聯儲主席鮑威爾於11月30日表示，因應通貨膨脹勢頭不減，將考慮逐步取消購回債券的計畫，且不排除升息。而這對土耳其來說可不是好消息，里拉兌美元匯率已觸及新的歷史低點，美國聯儲此舉將使里拉幣值一落千丈。

《半島電視台》報導，埃爾多安則認為，降低利率可已推動出口、促進經濟發展。但現實狀況可能跟總統所想像的大相逕庭，貨幣貶值導致高度依賴進口商品的企業面臨更高的成本，而隨著企業將成本轉嫁給消費者，土耳其家庭面臨物價飛漲的狀況，當地10月時的物價已飛漲約20%。此外，隨著貨幣貶值，民眾儲蓄與收入也相應縮水。

都是降息的錯

《金融時報》報導，土耳其央行近期的一系列的降息舉措，恐怕是里拉幣值危在旦夕的推手之一。土耳其央行於11月18日將利率下調了1%，而這已經是9月以來第三次降息。而令人意想不到的是，央行並不排除12月再度調降利息。

當中央銀行降低利率時，資金的借貸成本通常會降低，導致市面上流通的貨幣增加，相對其他貨幣的匯率就隨之下降。低幣值通常會帶來軟性的通膨，並有利於國家出口，促進國家經濟增長。但新冠疫情下，世界出現供應鏈瓶頸與原物料短缺等問題，進口原物料的價格飛漲連帶影響民生物價。而土耳其境內以美元計算債務的企業也將因為里拉兌美元貶值，面臨更高的還款債務。

【更多精采內容，詳見

土耳其 美國 通膨

延伸閱讀

土耳其Q3年增率7.4％ 經濟亮眼百姓變窮苦撐

NBA／曾痛批中挺台！康特將入美籍 改姓「自由」表達理念

台人組織犯案在土耳其行騙被逮 外交部回應了

土耳其破台人涉詐團案 中檢：犯嫌遣返時間未定

相關新聞

航運龍頭馬士基獲利邁新高 8萬員工每人獲發3萬元獎金

貨櫃航運業者馬士基（Maersk）宣布發放獎金犒賞約8萬名員工，每人可領到1,000美元（約新台幣3萬元），但不包含40...

土耳其貨幣瀕崩潰 央行：再降息

土耳其央行連續降息、美國收緊購回債券計畫，造成里拉兌美元匯率已下降40%！土耳其總統埃爾多安稱，降低利率可推動出口促發展，解決通膨問題。但幣值下降已造成進口貨物、企業貸款的成本上升，而企業將成本轉嫁到

外國操弄還是政治干預 里拉怎麼陷入麻煩？

土耳其里拉兌美元今年貶值45%，陷入另一場貨幣危機，民眾囤積美元，並且上街抗議總統艾爾段的經濟政策，艾爾段將「里拉的麻煩...

英特爾CEO：台灣不穩定 美扶植半導體不該把台積擺前面

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）周三在加州參加財星雜誌腦力激盪科技會議（Fortune Brainsto...

高通開發新晶片攻掌上遊戲機 跟AMD、Nvidia搶市場

高通（Qualcomm）周三（1日）發表專為掌上型遊戲機開發的新晶片，取名驍龍G3x（Snapdragon G3x）。過...

蘋果支持Apple Watch、Mac Pro零組件取得關稅豁免

根據美國貿易代表署官網，蘋果公司（Apple）周三（1日）提出8項有關智慧手表Apple Watch和高階筆電Mac P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。