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矽谷大詐騙「惡血女王」 自揭遭恐怖情人「調校人格」控制

Fed官員支持加速減碼為升息挪空間 褐皮書：全美物價漲

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）。（路透）
克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）。（路透）

美國聯準會（Fed）1日公布的褐皮書顯示，美國截至11月中經濟以溫和適度步調擴張，在供應鏈受干擾和勞動力短缺的情況下，全美物價普遍上漲。另外，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，她樂見Fed加快縮減購債，如此在有必要下，Fed明年可升息約兩次。

明年在Fed有決策投票權的梅斯特1日受訪時表示：「加快縮減購債當然是比較保險並留出選擇空間，因此如果明年通膨率沒有大幅回落，我們就可以在必要情況下升息。」她說，最近的數據「佐證了這種情況，所以我對考慮加快縮減購債步調持非常開放的態度」。

梅斯特說：「目前，在通膨數據處在現狀、就業市場如此強勁的情況下，我確實認為我們必須處於一種如果明年需要升息兩次、我們就能這麼做的情況。」

另一方面，依據Fed最新公布的褐皮書顯示：「物價以適度乃至強勁步調上漲，且經濟各個領域的價格普遍上漲。原物料需求強勁、物流挑戰和勞動力市場吃緊，導致投入成本普遍上升。」這份報告是基於Fed轄下12家地區銀行截至11月19日蒐集的資訊，做為Fed在12月開會時的資料依據。

Fed表示：「大多數地區的整體活動前景仍然樂觀，但一些地區聯邦準備銀行指出，供應鏈和勞動力供應挑戰何時會緩解存在不確定性。」

Fed多個轄區還回報，企業難以填補職位空缺，導致工資上漲。

隨著通膨更高更持久，已促使Fed考慮加快縮減購債計畫。Fed主席鮑爾1日稍早重申，由於通膨風險持續，「在下次會議上考慮加快縮減購債調、以便提前數月完成是合適的」。

Fed 通膨

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