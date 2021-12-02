聯電ADR大漲超過5% 台積電、日月光勁揚3%
台股ADR周三（1日）勁揚，聯電ADR大漲超過5%，台積電、日月光ADR大漲3%左右，台積電收盤價較台北交易股票溢價率為11.36%。
美股道瓊指數1日跌461.68點，跌幅1.34%，報34,022.04點。標普500指數跌53.96點，跌幅1.18%，收4,513.04點。那斯達克指數跌283.64點，跌幅1.83%，報15,254.05點。
費城半導體指數下跌0.59%，收3,810.74點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.54 +3.15%
中華電 CHT 40.56 +1.15%
台積電 TSM 120.63 +2.97%
聯電 UMC 12.23 +5.16%
資料來源：彭博資訊
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