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乾冷空氣籠罩 吳德榮：明天、周六清晨最冷

聯電ADR大漲超過5% 台積電、日月光勁揚3%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（1日）勁揚，聯電ADR大漲超過5%，台積電、日月光ADR大漲3%左右，台積電收盤價較台北交易股票溢價率為11.36%。

美股道瓊指數1日跌461.68點，跌幅1.34%，報34,022.04點。標普500指數跌53.96點，跌幅1.18%，收4,513.04點。那斯達克指數跌283.64點，跌幅1.83%，報15,254.05點。

費城半導體指數下跌0.59%，收3,810.74點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 7.54 +3.15%

中華電 CHT 40.56 +1.15%

台積電 TSM 120.63 +2.97%

聯電 UMC 12.23 +5.16%

資料來源：彭博資訊

台積電 台股 半導體

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