華爾街日報：英特爾在哥斯大黎加有一座「神秘實驗室」

據《華爾街日報》報導，幾年前，英特爾公司的高管們開始意識到一個問題：公司每年從晶片到軟件平台生産幾十種新産品，但它並沒有一個正式的方法來編目以及儲存舊技術，以便工程師測試其安全缺陷。

例如如2011年推出、2013年停産的沙橋微處理器。它現在如此稀缺，以至於英特爾的安全研究人員需要在互聯網上去尋找。

"我們不得不上eBay開始尋找這些産品，"英特爾的産品保障和安全部門縂經理Mohsen Fazlian說。

英特爾的睏惑折射了一個更大的問題：以往的技術會引發網絡安全問題。爲了利用速度和功率提升的優勢，技術制造商不斷改進他們的産品，但客戶並不縂是以同樣的速度升級。這就産生了一個長尾傚應：舊産品仍然在廣泛使用，但很容易受到攻擊。

報導稱，爲了解決這一難題，英特爾在哥斯大黎加建立了一座倉庫和研發實驗室，以儲存其大量技術及使設備可用於遠程測試。該計劃 於2018年年中啓動，並於2019年下半年開始運行。

該倉庫儲存了可以追溯到約十年前的3000個硬件和軟件。英特爾計劃在明年對其進行擴建，將空間從14000平方英尺增加到27000平方英尺，以能夠容納6000個計算機設備。

通常，英特爾的工程師可以在他們選擇的配置中申請特定機器。然後，這台機器由技術員進行組裝，並通過雲服務無障礙訪問。

此外，該實驗室每周7*24小時運行，大約有25名工程師在任一特定班次工作。

報導還表示，英特爾的這座實驗室提供了一個集中且安全場所，可以爲世界任何地方執行安全測試。進入該建築不僅受到嚴格控制，還需要高級管理人員批準，而監控攝像頭則在隨時觀察設備狀況。甚至它的位置也是保密的，英特爾拒絕透露其確切位置。

“該實驗室爲英特爾帶來了商業價值”，Fazlian說，公司的研究表明：客戶更有可能從主動測試他們産品的制造商那裡購買技術。

另外，英特爾産品保障和安全部門的企業補救項目高級主管Fawn Taylor 表示，“建立這座實驗室需要將難以找到的設備運到哥斯大黎加，雇用能夠在機器上工作的工程師和計算機科學家，以及讓管理人員把流程落實到位，才能讓它運轉起來。”

有時侯，“一些貢獻來自於那些已經早已轉到其他項目甚至離開公司的工程師。他們幫助收集技術文件，並討論他們所知道的 關於多年前的産品。”Taylor女士說道。

該實驗室的經理Marcel Cortes Beer則稱，實驗室每月收到1000個要求組建設備進行遠程安全測試的請求，同時每周有50個新設備進來。