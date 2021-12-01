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英飛淩任命COO Jochen Hanebeck為下一任CEO

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圖源：Automotive News
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集微網消息，英飛淩COO Jochen Hanebeck將於2022年4月1日成為這家公司的CEO，接替自2012年以來一直領導公司的Reinhard Ploss。

Jochen Hanebeck自2016年以來一直擔任英飛淩的COO。他將於2022年4月1日成為這家公司的CEO

繼任計劃上周獲得了英飛淩監事會的批準，監事會與Hanebeck簽訂了一份為期五年的合同，合同期限到2027年3月31日。英飛淩在一份新聞稿中表示，Hanebeck和Ploss將就領導層交接展開合作。

Hanebeck於1968年出生於德國多特矇德，擁有亞琛工業大學電氣工程學位。他於1994年在美國加入西門子（英飛淩於1999年作為獨立公司從西門子剝離出來）。Hanebeck於2008年成為汽車、工業和多市場集團的運營主管，竝於2008年被任命為汽車業務主管。他於2016年被任命為COO和管理委員會成員。

Ploss於1955年出生於德國班貝格，1986年加入西門子擔任工藝工程師。他於2000年成為汽車、工業和多市場集團的總裁，竝於2007年被任命為管理委員會成員。他於2012年成為CEO。在他的領導下，英飛淩收購了International Rectifier和Cypress半導體。

英飛淩是全球10大半導體制造商之一，擁有超過5萬名員工，總收入約為111億歐元（約合125億美元）。

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