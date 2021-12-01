下修近10%！WSTS大砍明年記憶體晶片市場成長預測

世界半導體貿易統計協會（WSTS）大砍明年全球記憶體晶片市場成長幅度預測，從18.4%下修為8.5%，原因可能和DRAM價格下滑及需求減緩有關。

韓聯社報導，WSTS在12月1日表示，預期明年記憶體市場規模將比今年成長8.5%，擴大至1,716億美元，低於8月預測的成長18.4%。

雖然WSTS並未說明原因，但外界相信應與DRAM價格下跌和記憶體需求可能減緩有關。

WSTS也預期，明年整體半導體市場將成長8.8%，「主要受感測器和邏輯晶片部門出現雙位數成長帶動」，但先前預測的成長幅度為10.1%。

若按晶片類別，感測器晶片預期成長11.3%，其次是邏輯晶片11.1%、類比晶片8.8%和記憶體晶片8.5%。

至於今年，WSTS表示，半導體市場「並未受到新冠疫情負面影響」，旺盛的消費者需求推動大多數主要產品類別成長率達雙位數，記憶體晶片成長幅度最大，達34.6%，類比晶片成長30.9%、邏輯晶片成長27.3%。