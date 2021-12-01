路透社：2030 年電動汽車將佔中美兩國一半市場

據路透11月30日報道，諮詢公司畢馬威的一項新的調研顯示，汽車行業高琯預計：2030年，電動汽車將佔中國和美國新車銷量一半以上，而且可以在不接受政府補貼的情況下實現。

不過，據畢馬威對1000名汽車行業高琯的最新年度調研稱，未來幾年內，包括混合動力汽車在內的燃油車預計仍將在大多數主要汽車市場保持相當大的份額。



汽車製造商逐步淘汰內燃機及減少其排放的二氧化碳的速度，是全球汽車行業的一個關鍵問題。本月早些時候，一些汽車製造商和國家簽署了一份聲明，呼籲2040年前在全球範圍內淘汰燃油汽車，而較富裕的國家則在2035年前。

但全球銷售額最大的兩家汽車製造商——大衆汽車和豐田汽車公司，以及三個世界上最大的汽車銷售國——中國、美國和德國並沒有簽署。

報道稱，畢馬威對汽車行業高琯的調查發現，他們認為，2030年中國、美國和日本的電動汽車銷量將佔比52%，而西歐、巴西和印度的佔比較低。但在這些總體預測背後，行業高琯們的看法卻大不相同。

就中國而言，一些汽車行業高琯預計，2030年電動汽車銷售量將不到市場的20%。而另一些人則認為，到那時，這個世界上最大的汽車市場可能有80%是電動汽車。

迄今為止，世界各地的電動汽車銷售一直由政府補貼推動。但畢馬威調研的77%受訪者表示，隨著電池成本下降到與石油燃料發動機相當的水平，電動汽車可以在十年內實現大規模普及，並且不需要政府補助。然而，91%的汽車高琯表示他們支持政府補貼。

這項範圍廣泛的調查還發現，75%的受訪高琯預計他們的公司將在未來幾年內出售「非核心」資產，因為隨著更多新車轉向電動電池技術，他們將需要重新評估哪些業務線能可持續發展。

「這一行業將會有大量的並購。」畢馬威汽車業務全球負責人加裡-西爾貝格（Gary Silberg）表示。

盡管去年以來供應鏈遭到了大流行病的破壞，但約53%的受訪高琯表示，他們對電動汽車行業在未來五年內實現盈利增長充滿信心。同時，調研還發現，最為看好的高琯在中國和美國，而最悲觀的在法國。（校對/隱德萊希）