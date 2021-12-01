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晶片短缺潮一周年 周邊晶片股也發燒 業績看旺到明年後

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
周期晶片在這波半導體需求熱中也不可或缺。路透
周期晶片在這波半導體需求熱中也不可或缺。路透

日經新聞報導，去年底全球半導體出現短缺，不僅關鍵晶片，周邊晶片也爆發空前需求。力積電（6770）和景碩科技也因此從去年谷底翻身，而如此趨勢將持續到明年以後。

這些周邊晶片像是影像感測器、顯示器晶片、電源管理元件，雖不比數據機晶片、中央處理器、或圖像處理器來得先進，價格也較便宜，但同樣是科技產品業不可或缺的零組件。

力積電總經理謝再居告訴日經新聞，力積電不做CPU、GPU和AI微處理器等核心晶片，「重點放在周邊、利基型的，卻是這些主力晶片必須搭配的關鍵晶片」。

力積電屬於那些規模較小、不露鋒芒的晶片供應商，但在這波全球供應鏈短缺中，卻也讓這家曾經是台灣最大的記憶晶片公司業績和股價大放異彩。力積電今年以來股價漲了58%。

10月底才在那斯達克首次公開發行股票的格芯（Global Foundries），迄今股價上漲50%，350億美元的市值已和推特和惠普不相上下。而格芯周二公布第3季不過才轉虧為盈 。

另一家台積電的關係企業、專注於電源管理晶片和顯示器驅動晶片的世界先進，今年前三季漲幅超過80%。

世界先進一位高級主管表示，有一家客戶的高層主管甚至不惜經過所有隔離檢疫，「只為跟我們的老闆當面短暫碰 面。這是過去從未發生的情況」。

景碩科技是另一個亮點。曾經是和碩旗下一家名氣不大的印刷電路板和高階基板供應商，去年轉虧為盈，而今年前三 季淨利激增近600%，今年以來，股價也大漲近200%。景碩的對手欣興電子一位主管告訴日經新聞，高階基板訂單已滿載到至少2023年底。

半導體 台積電

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