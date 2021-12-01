亞馬遜推2款雲端運算新晶片 叫陣輝達、英特爾

亞馬遜雲端事業Amazon Web Services（AWS）周二（11月30日）向市場介紹兩款專為客戶特製的新晶片，這些自行開發的運算晶片，目標在讓客戶的成本比使用英特爾（Intel）或輝達（Nvidia）晶片更為節省。

AWS做為全球最大雲端運算服務商，去年營收453.7億美元，是全球資料中心晶片的最大買主之一。AWS把資料中心的運算量能出租給客戶。自從2015年收購了新創公司Annapurna Labs之後，AWS就開始致力開發自家特製的晶片。

周二發表的兩款新晶片，一是Gravition第三代晶片，另一款是新系列，取名Trainium。

Gravition系列晶片的設計目的，是與英特爾、超微（AMD）所生產的中央處理器競爭。亞馬遜彈性運算雲端服務副總裁布朗（Dave Brown）說，Gravition3比前一代快25%，而且預期每1美元的表現會比英特爾的晶片來得好。

新系列Trainium是設計來訓練機器學習模型（ML模型）的，競爭對手是輝達晶片。AWS表示，他們寄望Trainium的成本可以比輝達的旗艦晶片便宜40%。

雖然亞馬遜自家設計的晶片把英特爾、超微、輝達當對手，但目前它與這三家公司同時也有密切合作。例如AWS就正在和輝達合作，要讓安卓遊戲開發商藉由Gravition處理器有效率地串流遊戲到裝置上。

布朗表示，AWS要繼續提供另外的晶片選擇，以便維持運算市場旳競爭性。他認為在良性競爭之下，各家晶片未來幾年都會表現得更好，尤其是在性價比方面。