上市後首張成績單 格芯上季營收大增56%轉虧為盈

格芯（GlobalFoundries）第3季（7到9月）營收大增56%，獲利500萬美元，調整後每股盈餘0.07美元。比起去年同期的虧損2.93億美元，成績大躍進，主要是晶片短缺帶動強勁需求。

格芯是全球主要晶片製造商、福特汽車（Ford）的半導體供應夥伴。格芯周二（11月30日）表示，業界的供需落差現在有些許拉近，但距離該有的程度還很遠。

格芯10月上市，周二是成為上市公司後首次公布財報。格芯原先是超微（AMD）旗下的一個晶片製造事業，現由阿布達比主權財富基金「穆巴達拉投資公司」（Mubadala Investment）所掌控。

格芯首次公開發行股票（IPO）時的發行價為47美元，掛牌至今，股價最高曾經觸及73.25美元，周二收盤跌1.8%，報69.24美元。

本季格芯預期獲利可在1,300萬美元到3,300萬美元之間，營收則估計在18億美元到18.3億美元之間。分析師的預期為獲利大約1,500萬美元，營收約18億美元。