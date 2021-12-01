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台積電ADR隨費半跌近1.8% 聯電漲1.8%一枝獨秀

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

台積電ADR周二（30日）跌1.79%收報117.15美元，較台北交易股票溢價縮小至8.9%，聯電漲1.75%一枝獨秀。費半指數跌1.98%。

美股三大指數齊跌，美國聯準會（Fed）主席鮑爾稍早在國會聽證會中表示，將考慮加快結束購債，此時通膨風險持續升高，對已受最新病毒變異消息衝擊的股市進一步構成壓力。

道瓊工業指數大跌652點，或1.56%，收報34,483.72點，標普500指數跌88.27點，或1.9%，收報4,567點，那斯達克指數跌245.14點，或1.55%，收報15,537.69點。

台灣加權股價指數昨天漲99.67點，收報17,427.76點，台積電漲3元收報596元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 101.23 -1.48 102 -0.75

中華電 CHT 111.06 -0.64 112 -0.83

台積電 TSM 648.94 -1.79 596 8.88

聯電 UMC 64.42 1.75 63.7 1.14

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 聯準會

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