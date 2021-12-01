達邁遭杜邦控訴專利侵權案判決出爐

11月30日，美商杜邦去年年底控告達邁 (3645-TW) 利基型的黑色 PI(聚醯亞胺) 産品的侵權案，一審判決出爐，杜邦訴訟及假執行申請均遭駁回，訴訟費用由杜邦負擔，判決結果讓達邁仍可生産毛利較佳的黑色PI，侵權及賠償不確定性大減。

杜邦在去年10月提起訴訟，主張達邁侵害其I519576號「消光表面處理之聚醯亞胺膜與關於此膜之方法」發明專利竝請求賠償，今日法院一審宣判駁回。

達邁目前PI主要以智能手機柔性電路板上游材料爲主，其中美系手機所用的黑色PI毛利率較佳。達邁看好PI應用於柔性電路板，認爲未來高頻高速等新一代通信需求將持續成長，電動車應用産品業已出貨，需求將快速增加。

據悉，目前PI薄膜市場已呈現寡佔態勢，前四大廠商分別爲杜邦、PI Advanced Materials(即由SKC以及kolon合併)、Kaneka以及達邁，在供給相對受限的情況下，競爭也將更趨激烈。