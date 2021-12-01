歌爾股份：子公司擬向IFC申請不超7億美元貸款

11月30日歌爾股份公告稱，公司越南全資子公司越南歌爾科技及越南歌爾精工擬向IFC申請貸款本金總額合計不超過7億美元的長期貸款，貸款期限5年。

其中，越南歌爾科技的貸款本金不超過4億美元；越南歌爾精工貸款本金不超過3億美元。

據公告顯示，此擧是爲了滿足公司越南子公司業務的快速發展，充分利用海外資源優勢，降低融資成本。

作爲「果鏈龍頭」之一，歌爾股份經過20年成長，仍在開疆辟土。目前，歌爾的麥克風、微型揚聲器出貨量全球第一，VR設備全球出貨量佔比70%以上；智能穿戴、TWS，在細分市場也都是全球領先；在微機電（MEMS）細分領域，歌爾排名全球第六，是唯一進入全球前十的中國企業。

近期，AR/VR+元宇宙的概念受到市場關注。作爲VR領域全球佈局最早的企業之一，歌爾有望受益於此輪AR/VR的硬件設備出貨的強勁增長，業務持續保持快速發展。